ИА «Ореанда-Новости» Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва на заседания коллегии Министерства культуры РФ сообщила, что студия ведёт переговоры с наследниками итальянского писателя Джанни Родари об экранизации приключений Чиполлино, которые планируется выпустить в форме сериала.

«Ведутся переговоры с итальянскими продюсерами и с наследниками Дж.Родари о возможном производстве сериала о Чиполлино, о дальнейшем развитии истории про известного в России персонажа», - рассказала Слащёва. Мультфильм «Чиполлино» режиссёра Бориса Дежкина впервые вышел на экраны в 1961 году.

Председатель также отметила, что «Союзмультфильм» планирует «развивать» известных мультипликационных персонажей. Про приключения некоторых героев будут сняты отдельные сериалы, про кото-то из героев планируется выпустить комиксы или компьютерные и мобильные игры.

Юлиана Слащёва также рассказала, что на протяжении долгого времени «Союзмультфильм» был в глубоком финансовом кризисе. За последние два года студия смогла выйти на самоокупаемость и погасить все задолженности.

«Союзмультфильм очень тяжело переживал кризис, он был затяжной и многолетний. Я оцениваю кризис «Союзмультфильма» более чем в 20 лет. В 2016 году мы получили студию с официальным убытком 13,5 миллионов, но на самом деле убыток был больше. Кризис был тяжёлый. И производственный, и творческий, и коммерческий, но все это позади и студия благополучно кризис пережила. Главные точки развития – это выход десяти серий нового сериала Простоквашино. Можно с гордостью сказать о том, что это первое в истории анимации продолжение, которое получило огромный успех, его с удовольствием смотрят и дети, и взрослые. Сериал бьет все рекорды», — рассказала Юлиана Слащёва

Студия «Союзмультфильм» в последние годы занялась перевыпуском знаменитых мультфильмов. В мае стало известно о намерении «Союзмультфильма» снять продолжение мультфильма о приключениях попугая Кеши. Студия планирует выпустить анимационный сериал и полнометражный фильм. Сценаристы решили превратить Кешу в «современного стендапера».Весной вышли новые серии «Простоквашино», мультфильм вышел современным, появились новые герои.

Сейчас в «Союзмультфильме» ведётся работа над 9 сериалами и 2 полнометражными картинами.