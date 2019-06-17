17.06.2019, 22:16
Создатели «Голодных игр» собираются выпустить приквел
ИА «Ореанда-Новости». Писательница Сьюзан Коллинз собирается выпустить приквел «Голодных игр» уже весной следующего года.
Киностудия Lionsgate тесно сотрудничает с ней над фильмом. Действия в новой картине будут развиваться за 64 года до первой серии «Голодных игр». Другие подробности пока неизвестны.
Первый фильм по роману «Голодные игры» вышел на экраны в 2012 году. В главной роли в картине была Дженнифер Лоуренс.
Киностудия Lionsgate тесно сотрудничает с ней над фильмом. Действия в новой картине будут развиваться за 64 года до первой серии «Голодных игр». Другие подробности пока неизвестны.
Первый фильм по роману «Голодные игры» вышел на экраны в 2012 году. В главной роли в картине была Дженнифер Лоуренс.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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