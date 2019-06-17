ИА «Ореанда-Новости». Писательница Сьюзан Коллинз собирается выпустить приквел «Голодных игр» уже весной следующего года.

Киностудия Lionsgate тесно сотрудничает с ней над фильмом. Действия в новой картине будут развиваться за 64 года до первой серии «Голодных игр». Другие подробности пока неизвестны.

Первый фильм по роману «Голодные игры» вышел на экраны в 2012 году. В главной роли в картине была Дженнифер Лоуренс.

 