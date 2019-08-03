ИА «Ореанда-Новости». Создатели «Игры престолов» выложили в сеть сценарий заключительной серии. В описании действий персонажей обнаружилась, пишет Esquire.

В последней серии восьмого сезона Джон Сноу убивает Дейенерис Таргариен при помощи кинжала, когда она целует его. После этого Дрогон, дракон Дейенерис, видит мёртвую хозяйку и изрыгает пламя — но не в сторону Джона Сноу, а на Железный трон, завоевать который стремилась Дейенерис. Трон плавится, после чего Дрогон берет труп хозяйки и улетает, оставляя Джона Сноу в живых.

Поклонники сериала разошлись во мнениях, почему дракон не уничтожил убийцу своей хозяйки. Некоторые решили, что мифический монстр обладал высоким интеллектом — он увидел в железном троне символ жажды власти, на самом деле сгубившей Дейенерис, и потому сжег его. Другие посчитали, что Дрогон обнаружил связь между кинжалом в теле хозяйки и мечами, из которых был сделан престол, и посчитал, что на Дейенерис напал предмет мебели.

После публикации в открытом доступе сценария выяснилось, что ни один из вариантов не был верным. В описании сцены указано, что Дрогон случайно сжигает трон в приступе ярости.

Напомним, «Игра престолов» получила 32 номинации на премию «Эмми», включая категории «Лучшая драма» и десять актерских номинаций. Предыдущий рекорд в течение 25 лет удерживал сериал «Полиция Нью-Йорка», в 1994 году получивший 27 номинаций.

«Игра престолов», в частности, поборется за звание «Лучшей драмы», а также за статуэтки в категориях «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшие костюмы», «Лучшая операторская работа», «Лучший подбор актёров». Кит Харингтон и Эмилия Кларк номинированы на звание «Лучших ведущих актёров», а Николай Костер-Вальдау, Питер Динклейдж, Алфи Аллен, Лина Хиди, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Гвендолин Кристи — на звание «Лучший актёр второго плана».

Шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Дэн Вайс получили номинации в категориях «Лучшие режиссёры» и «Лучшие сценаристы». Победителей объявят 22 сентября в Лос-Анджелесе.

«Игра престолов» уже четвёртый раз лидирует по числу категорий премии «Эмми» среди конкурентов. В 2014 году сериал был представлен в 19 номинациях, в 2015-м — в 24, в 2016-м — в 23, а в 2018 году шоу получило 22 номинации. В мае заключительную серию последнего, восьмого сезона «Игры престолов» посмотрели более 19,3 миллиона раз. Это рекордное число просмотров для телеканала HBO.