Напомним, что сегодня исполнилось двадцать пять лет с момента выхода первой серии сериала.

Американская сценаристка и продюсер Марта Кауффман объяснила причину, по которой поклонникам «Друзей» не стоит ждать перезапуска проекта. Причина заключается в том, что в сериале речь идёт о событиях той эпохи, которая уже окончательно прошла. Дух того времени был заключен сценаристами сериала в его повествование. По словам Марты Кауффман, продолжение этого телевизионного сериала может только разочаровать поклонников. Однако, она отметила, что люди и в настоящее время продолжают смотреть этот сериал, первая серия которого вышла 22 сентября 1994 года.

Американский сериал «Друзья» повествует о жизни шестерых молодых людей. Этот проект признан одним из лучших комедийных сериалов за всю историю американского телевидения. «Друзья» стали одним из наиболее знаменитых проектов 90-х годов прошлого века. Сам сериал и актёры, задействованные в нём, стали обладателями множества наград. Среди которых шесть премий «Эмми» и премия «Золотой глобус». Всего за период с 1994 по 2004 год было снято десять сезонов, включающих в себя двести тридцать шесть серий. Последний эпизод заключительного сезона, который вышел на экраны 6 мая 2004 года, посмотрели рекордное количество человек – пятьдесят два с половиной миллиона.



В сериале главные роли были отданы Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Шестеро актёров были несменяемыми на протяжении всей истории телевизионного сериала. Работа над «Друзьями» сделала шестёрку исполнителей главных героев одними из самых высокооплачиваемых и востребованных звёзд.