ИА «Ореанда-Новости».  Специалисты дали несколько советов по выбору хорошего ноутбука, который идеально подойдет для учебы.  Эксперты рекомендуют обратить особое внимание на устройства с надежными и легко обновляемыми компонентами.

  Не стоит забывать, что необходимо учитывать объём батареи, так как во время учёбы ноутбук часто приходится использовать, не имея возможности подключиться к зарядке.  В этом случае предпочтение отдается устройству с небольшим весом, а при покупке необходимо выбрать ОС, оптимальную для запросов ученика.  Также стоит заранее позаботиться о перегреве устройства, купив специальную подставку, которая обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха.

  Хорошим помощником в случае частой работы с PDF-файлами станет стилус.  Это сэкономит много времени при редактировании документа, облегчит разметку, копирование рисунков или математических формул.  Не стоит совмещать игровой компьютер и рабочий в одном устройстве.  Для практики лучше взять более дешевое устройство.  Игровые модели в несколько раз дороже.  Чтобы ноутбук работал дольше, он должен быть прочным и эластичным.  В этом случае следует обратить внимание на крепление, петли, а также материал корпуса.  Устройство не должно иметь царапин, вмятин.