ИА «Ореанда-Новости». Специалисты дали несколько советов по выбору хорошего ноутбука, который идеально подойдет для учебы. Эксперты рекомендуют обратить особое внимание на устройства с надежными и легко обновляемыми компонентами.

Не стоит забывать, что необходимо учитывать объём батареи, так как во время учёбы ноутбук часто приходится использовать, не имея возможности подключиться к зарядке. В этом случае предпочтение отдается устройству с небольшим весом, а при покупке необходимо выбрать ОС, оптимальную для запросов ученика. Также стоит заранее позаботиться о перегреве устройства, купив специальную подставку, которая обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха.

Хорошим помощником в случае частой работы с PDF-файлами станет стилус. Это сэкономит много времени при редактировании документа, облегчит разметку, копирование рисунков или математических формул. Не стоит совмещать игровой компьютер и рабочий в одном устройстве. Для практики лучше взять более дешевое устройство. Игровые модели в несколько раз дороже. Чтобы ноутбук работал дольше, он должен быть прочным и эластичным. В этом случае следует обратить внимание на крепление, петли, а также материал корпуса. Устройство не должно иметь царапин, вмятин.