ИА «Ореанда-Новости» Британская газета The Guardian сообщила, что учёные-экономисты из университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера сравнили заработки актёров и актрис в Голливуде. Для анализа были использованы данные о доходах 246 мужчин и женщин, которые снялись в 1343 фильмах в период с 1980 по 2015 год.

Было выяснено, что разница составляет около 1,1 миллиона долларов за фильм в пользу представителей сильного пола, причём данный разрыв относительно стабилен: в 2015 году зафиксированы примерно те же показатели, что и 35 годами ранее.

Исследователи выделили несколько переменных, например предыдущие успехи актёров с учётом кассовых сборов кинолент с их участием, наличие наград и популярность в социальных сетях. Если не учитывать эти факторы при анализе, выясняется, что без учета сторонних предпосылок женщинам платят на 56 % меньше (в натуральном выражении – на 2,2 миллиона долларов за фильм), чем мужчинам. При последовательном добавлении неучтённых переменных разница уменьшается до 1,1 миллиона (около 20 %).