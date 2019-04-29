ИА «Ореанда-Новости» Опубликовано обращение 1170 экспертов из Франции и других стран к президенту Франции Эмманюэлю Макрону. В нём содержится призыв не допускать поспешных решений при восстановлении легендарного собора Парижской Богоматери после крупного пожара.

Французский лидер ранее сообщил о намерении провести реставрацию архитектурного шедевра за 5 лет. Столь краткий срок вызвал удивление и обеспокоенность у профессионалов из соответствующих сфер. В обнародованном обращении эксперты указывают на то, что «стремление громко заявить об эффективности действий не должно заслонять того факта, что данная задача требует в первую очередь сложного осмысления» и настаивают на том, что сроки работ должны быть увеличены, чтобы обеспечить «безукоризненную реставрацию собора».