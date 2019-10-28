ИА "Ореанда-Новости" Модель Ольга Зуева, возлюбленная известного российского актёра Данилы Козловского, готовится в ближайшем времени стать матерью. Источник, близкий к звёздной паре, раскрыл секрет беременности Зуевой.

Тридцатидвухлетняя Ольга Зуева ожидает первенца. Напомним, что и у Данилы Козловского также нет детей. Пара состоит в отношениях на протяжении четырёх лет, они нередко появляются на светских мероприятиях вместе. Однако поклонники высказывались в пользу недолговечности их союза – причину скорого распада пары фанаты видели в отсутствии у них общих детей. Теперь стало известно, что Ольга Зуева беременна, а тридцатичетырёхлетний актёр станет отцом в первый раз. По словам источника, близкого к звёздной паре, Ольга и Данила счастливы друг с другом. Некоторое время назад их обоих волновала собственная карьера, в которой каждый из них довольно преуспел. Рождение ребёнка стало для них осознанным решением, к которому они долго готовились. В настоящее время возлюбленные заняты выбором вещей для будущего малыша. Кроме того, округлившийся живот Ольги уже довольно заметен на последних съёмках, однако, он очень украшает модель.

В настоящее время беременная Ольга Зуева находится в Америке. Предположительно там же она и будет рожать первенца. Стоит отметить, что в Штатах у Зуевой находится второй дом. Долгое время модель жила здесь, получила образование актёра, позднее сценариста и режиссёра. Она успела даже сняться в эпизодах нескольких кинолент. Однако, встреча с Данилой Козловским вынудила модель бросить друзей и работу и переехать в Россию. Судьбоносная встреча произошла на одном из вечеров, который устроили их общие друзья.