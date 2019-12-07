ИА «Ореанда-Новости». Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг музыкантов, которые заработали больше других в уходящем году. Всего список состоял из 40 артистов. Перечень был опубликован на сайте издания.

Первую строчку заняла американская певица Тейлор Свифт. По информации журнала, за уходящий год певице удалось заработать почти 185 миллионов долларов. Она «оторвалась» от второго места на 35 миллионов долларов и стала самым высокооплачиваемым артистом года.

На втором месте оказался рэпер Канье Уэст. Его год также был продуктивен, однако музыкант заработал лишь 150 миллионов долларов. Тройку лидеров замкнул певец из Великобритании Эд Ширан с доходом в 110 миллионов долларов.

Кроме того в список попали музыкальная группа The Eagles, Элтон Джон, Jay-Z и Бейонсе.