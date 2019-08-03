ИА «Ореанда-Новости» Очередной фильм-биография о короле рок-н-ролла выйдет на широкий экран 1 октября 2021 года. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

На этот раз экранизировать жизненный и творческий путь Элвиса Пресли взялся режиссёр Баз Лурман, в числе прочего снявший «Мулен Руж» и «Великого Гэтсби».

Роль легендарного музыканта в картине исполнит модель и актёр Остин Батлер. В послужном списке Батлера роли в телесериалах. Среди них «Дневники Кэрри», «Жизнь непредсказуема» и некоторые другие.

Как стало известно, сюжет фильма будет построен вокруг 20-летнего периода в карьере Пресли – от первых шагов на сцене до мировой славы.