ИА «Ореанда-Новости» Следственный комитет озвучил официальное заключение судебно-медицинских экспертов о причине смерти репера Децла.

Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, скончался в результате острой сердечной недостаточности сообщили в СК по Удмуртии.

Экспертиза установила, что гибель исполнителя произошла на фоне осложнения заболевания сердечно-сосудистой системы.Следов насильственной смерти и иных повреждений на теле певца не найдено.

При этом, представитель СК Вера Филиппова ничего не сообщила о наличии следов алкоголя или наркотических веществ в крови репера.

Накануне вдова музыканта модель Юлия Толмацкая написала в своём Instagram, что родители её покойного супруга «объявили ей войну». По словам девушки, они изъявили желание стать правообладателями творчества исполнителя, а также намерены забрать у неё сына.

Напомним, Известный российский реп-исполнитель Децл умер 3 февраля в возрасте 35-лет. Скончался репер в гримёрке сразу после выступления на дне рождения предпринимателя в Ижевске. Толмацкому резко стало плохо, бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, спасти музыканта не смогла – у певца произошла остановка сердца.

Кирилл Толмацкий, выступающий под сценическим псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве. В 2000-е годы он стал кумиром российской молодёжи. Было продано более миллиона копий его альбома «Кто? ты». Его треки «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь» стали культовыми. В 2018 году вышел последний альбом Децла под названием «Неважно, кто там у руля».

Последний музыкальный клип Децла вышел посмертно в день его похорон. Композиция «Inferno», вышедшая на его YouTube-канале, за первые сутки набрала почти 707 тысяч просмотров. Видео длиться около четырёх минут, это произведение без слов, автором которого был Кирилл Толмацкий.



