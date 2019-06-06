ИА «Ореанда-Новости» . Актёра Кита Харингтона, сыгравшего роль Джона Сноу в «Игре престолов», поместили в реабилитационный центр, чтобы поправить его психическое здоровье. Об этом пишет журнал People, ссылаясь на источник.

«Кит долгое время испытывал перенапряжение и знает, что ему нужна помощь, чтобы умерить некоторых из его демонов», — сказал собеседник журнала.

По его словам, 32-летний актёр не был готов к такому ошеломляющему успеху и это ударило по нему. Как отметил источник, сейчас психика звезды «Игры престолов» стабилизировалась.

В конце мая портал TMZ писал, что Харингтон лечится в элитной клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут. За помощью он обратился за несколько дней до выхода финального эпизода сериала.

Напомним, 19 мая вышел последний эпизод сериала. Он был снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», однако события последнего сезона в книгах ещё не описаны. Первый сезон вышел на экраны 17 апреля 2011 года. Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

Многие решили, что концовка сериала получилась скомканной и скучной. «Это шоу заслуживало большего. Какое бесславное завершение выдающегося сериала! Вероятно, самая слабая серия сезона», — пишут в Сети. При этом на протяжении трансляции всего восьмого сезона зрители призывали HBO переснять сериал из-за того, что создатели сценария Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс не справились с задачей, так как не опирались на книги автора истории Джорджа Мартина.