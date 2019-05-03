Уже стали известны имена артистов-участников.Напомним, что 27-летняя артистка стала победительницей финала украинского национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019» .Основное музыкальное действо будет происходить на берегу Персидского залива. Специально для выступлений артистов на пляже Jumeirah Beach Residence установят сцену. Всех посетителей фестиваля на протяжении многих часов ждет эффектная музыкальная программа, сопровождаемая световым шоу и уникальным видеорядом.Фестиваль «Жара» был учреждён три года назад. Организаторами выступили музыканты Григорий Лепс, Эмин Агаларов и Сергей Кожевников. Последний является и основателем «Русского радио», а также премии «Золотой граммофон».