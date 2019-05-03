03.05.2019, 21:24
Стали известны участники музыкального фестиваля "Жара"
ИА "Ореанда-Новости" Международный музыкальный фестиваль «Жара» пройдёт в этом году в Эмиратах (Дубай). Уже стали известны имена артистов-участников. На сцене музыкального марафона выступят такие отечественные артисты как Григорий Лепс, Валерия, Ольга Бузова, Леонид Агутин. Ожидается также выступление певицы из Украины Maruv. Напомним, что 27-летняя артистка стала победительницей финала украинского национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019» .
Основное музыкальное действо будет происходить на берегу Персидского залива. Специально для выступлений артистов на пляже Jumeirah Beach Residence установят сцену. Всех посетителей фестиваля на протяжении многих часов ждет эффектная музыкальная программа, сопровождаемая световым шоу и уникальным видеорядом. Помимо вышеупомянутых звёзд на фестивале ожидается выступление следующих исполнителей: Emin, Александр Панайотов, Альбина Джанабаева, Тимур Родригез, Слава, группы Иванушки International, Artik & Asti и другие.
Фестиваль «Жара» был учреждён три года назад. Организаторами выступили музыканты Григорий Лепс, Эмин Агаларов и Сергей Кожевников. Последний является и основателем «Русского радио», а также премии «Золотой граммофон».
Основное музыкальное действо будет происходить на берегу Персидского залива. Специально для выступлений артистов на пляже Jumeirah Beach Residence установят сцену. Всех посетителей фестиваля на протяжении многих часов ждет эффектная музыкальная программа, сопровождаемая световым шоу и уникальным видеорядом. Помимо вышеупомянутых звёзд на фестивале ожидается выступление следующих исполнителей: Emin, Александр Панайотов, Альбина Джанабаева, Тимур Родригез, Слава, группы Иванушки International, Artik & Asti и другие.
Фестиваль «Жара» был учреждён три года назад. Организаторами выступили музыканты Григорий Лепс, Эмин Агаларов и Сергей Кожевников. Последний является и основателем «Русского радио», а также премии «Золотой граммофон».
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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