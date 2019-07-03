ИА "Ореанда-Новости" Художественное руководство Пермским академическим театром оперы и балеты имени П.А. Чайковского будет принадлежать Андрею Борисову. Таким образом, министерство культуры Пермского края решило поменять формат управления данной театральной организацией.

Основная идея перехода Пермского оперного театра на новую, так называемую «директорскую», модель управления заключается в том, что генеральный директор театра, помимо своей, главным образом, хозяйственной деятельности, будет курировать вопросы и художественного наполнения театральной сцены, выстраивания основной линии её концепции. По информации, предоставленной министром культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, генеральный директор театра не станет последней инстанцией в принятии решений. Коллегиальное управление подразумевает и включение в состав руководства театра главного балетмейстера, директора оперной группы, Главного дирижёра и главного хормейстера, имя которого пока осталось для труппы Пермского театра загадкой.

Кандидатура генерального директора в лице Андрея Борисова была предложена самим Теодором Курентзисом, в настоящее время она утверждена соответствующим постановлением местного министерства культуры.

Стоит отметить, что ушедший в конце июня с должности художественного руководителя Пермского театра Теодор Курентзис не порвал с храмом Пельпомены окончательных связей. Он по-прежнему является художественным руководителем Международного дягилевского фестиваля в Перми, также у него есть возможность ставить собственные оперные постановки на театральной сцене несколько раз в год. Основная причина, по которой Курентзис оставил место худрука, заключается в недостаточном внимании со стороны местной администрации к проблемам театра, о чём сам Курентзис рассказал в своём сообщении.