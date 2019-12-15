Согласно данным поисковика, больше всего в 2019 году было запросов о путешествиях в Японию, в Лас-Вегас, на Мальдивы, на Аляску, в Новый Орлеан, на Бора-Бора, Костра-Рику, в Мексику и в Нью-Йорк.Специлисты высказали предположения, что в 2020 году в эти страны и города турпоток будет расти, так как они сегодня находятся в приоритете у туристов.