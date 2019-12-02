02.12.2019, 14:21
Стало известно, когда состоится премьера ледового шоу Татьяны Навки
ИА «Ореанда-Новости» В пресс-службе проекта сообщили, что шоу на льду Татьяны Навки, которому дали название "Спящая красавица: легенда двух королевств", впервые пройдёт в столице России 25 декабря. Премьера состоится во дворце спорта "Мегаспорт".
Заявлено, что история будет показана в совершенно иной интерпретации. Участниками шоу станут самые известные фигуристы. Спящую красавицу изобразит Алина Загитова. Малефисентой на льду станет Татьяна Навка. Скользить по льду в образе принца будет многократный чемпион США в танцах на льду Петр Чернышев.
Навка сказала о том, что появление Алины Загитовой на шоу станет новогодним подарком для все зрителей. По её словам, Загитова обладает уникальным стилем катания и невероятным талантом перевоплощения. Татьяна Навка также заявила, что выход на лёд Загитовой - это завораживающая феерия.
Заявлено, что история будет показана в совершенно иной интерпретации. Участниками шоу станут самые известные фигуристы. Спящую красавицу изобразит Алина Загитова. Малефисентой на льду станет Татьяна Навка. Скользить по льду в образе принца будет многократный чемпион США в танцах на льду Петр Чернышев.
Навка сказала о том, что появление Алины Загитовой на шоу станет новогодним подарком для все зрителей. По её словам, Загитова обладает уникальным стилем катания и невероятным талантом перевоплощения. Татьяна Навка также заявила, что выход на лёд Загитовой - это завораживающая феерия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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