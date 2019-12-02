Заявлено, что история будет показана в совершенно иной интерпретации. Участниками шоу станут самые известные фигуристы. Спящую красавицу изобразит Алина Загитова. Малефисентой на льду станет Татьяна Навка. Скользить по льду в образе принца будет многократный чемпион США в танцах на льду Петр Чернышев.Навка сказала о том, что появление Алины Загитовой на шоу станет новогодним подарком для все зрителей. По её словам, Загитова обладает уникальным стилем катания и невероятным талантом перевоплощения. Татьяна Навка также заявила, что выход на лёд Загитовой - это завораживающая феерия.