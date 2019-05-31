ИА «Ореанда-Новости». Примадонна «подавляла» мужчин своим характером, но Максима это совсем не смутило. Популярный композитор и певец Владимир Кузьмин отмечает сегодня, 31 мая, свой 64-й день рождения. Алла Пугачёва в своём Instagram неожиданно чувственно поздравила своего бывшего возлюбленного со знаменательной датой. В этой связи журналисты вновь обратились к личным страницам биографии Кузьмина и к его словам об отношениях с Примадонной.

Как рассказывал сам певец в интервью СМИ, их роман вспыхнул в конце 80-ых, на пике популярности звёздной пары. По словам Кузьмина, отношения развивались стремительно и ярко. К тому же, поклонники приняли их союз: он быстро обрел славу, как певец и композитор, а его избранница получила великолепного песенного автора. Однако жёсткий характер Примадонны вскоре поставил точку в их отношениях. Свободолюбивый певец просто не мог выносить всевозможные ограничения и правила, которые бытовали в окружении Пугачёвой. Кузьмин признался, что давление со стороны певицы привело к тому, что каждый пошёл по своему отдельному творческому и жизненному пути.

Владимир Кузьмин выбрал рок-музыку и личную свободу, а Примадонна сегодня остаётся в семейном союзе с Максимом Галкиным, который младше её на 27 лет. Последнего, похоже, не волнует властный характер своей избранницы. И о его реакции на проникновенное поздравление Кузьмина можно только догадываться. Но скорое всего, верно то, что Галкин, который всё реже гастролирует с концертами, всё больше времени посвящает воспитанию двоих детей звёздной пары и домашним заботам. И роль «мальчика для битья» его совершенно не беспокоит.