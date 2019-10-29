ИА «Ореанда-Новости». Выяснилась причина смерти одного из самых татуированных людей в мире.

Самого татуированного человека Канады не стало 1 августа 2018 года. По ранее известной информации, он покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна. Однако недавно выяснилась настоящая причина смерти знаменитой модели. Об этом сообщил телеканал CTV, ссылаясь на следователя, расследовавшего это дело.

Причиной смерти Зомби боя (Рика Дженеста) стал несчастный случай. В его крови уровень в три раза превышал норму, при которой можно садиться за руль в Канаде. Он составлял 234 мг/дл. Он выпал с балкона третьего этажа дома одного из друзей в Монреале.

Дженест украшал своё тело татуировками с 16 лет. Известным он стал после того, как засветился в клипе певицы Леди Гаги Born This Way.