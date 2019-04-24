ИА «Ореанда-Новости». 33-й ежегодный кинофестиваль Filmfest DC торжественно возвращается в качестве самого продолжительного кинофестиваля в Вашингтоне. В программе форума будет представлено более 80 фильмов. Несмотря на то, что большинство лент на фестивале принадлежат авторству голливудских режиссёров, в рамках форума состоятся и специальные показы на социальную тематику.

В частности, в категории «Вопросы правосудия» будет продемонстрирован фильм под названием «Рафики» из Кении о судьбе влюблённых молодых девушек. Как известно, законы в Кении запрещают однополую любовь. Авторы драмы рассказывают историю, как против таких отношений восстают семьи главных героинь, общество начинает оказывать на девушек сильное давление. «Это фильм о другой культуре, которая решает свои проблемы по своим законам», отмечается в пресс-релизе.

«Таково кредо нашего фестиваля. Мы находим за пределами Соединенных Штатов фильмы, которые могут не иметь массовой коммерческой популярности, но будут привлекать вдумчивых людей, которые знают, что есть другие люди, другие культуры, хотят узнать о них больше и понять их мировозрение». Как отмечают организаторы Filmfest DC, в эпоху потокового вещания в Интернете важно поддерживать культуру и традиции просмотра фильмов на большом экране.

Режиссёры из 45 стран будут представлять свои работы в кинотеатрах и киногалереях Вашингтона с 25 апреля по 5 мая.