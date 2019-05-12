ИА «Ореанда-Новости». Старший сын Майкла Джексона Принц стал выпускником колледжа. 22-летний Принц Джексон, чье настоящее имя Майкл Джозеф Джексон младший, принял участие в субботней церемонии в Университете Лойолы Мэримаунт в Лос-Анджелесе. Принц Джексон получил степень бакалавра делового администрирования.

Это событие упомянули в соцсетях друзья и родственники его знаменитой семьи. Двоюродный брат Принца Тиджей Джексон, который был его опекуном после смерти отца, написал в Твиттере: «Это был долгий путь, но ты сделал это! Продолжайте учиться, продолжайте расти и продолжайте делиться знаниями!» Принцу Джексону было 12 лет, когда умер его отец в июне 2009 года.

Принц, первый совместный ребёнок Майкла Джексона и Дебби Роу родился 13 февраля 1997 в в Лос-Анджелесе. Ребёнка назвали в честь деда певца и прадедушки, которых также звали Принцами. После того, как Майкл и Дебби перерезали вместе первенцу пуповину, Принц попал в палату интенсивной терапии, где находился несколько часов под наблюдением врачей. Потом Майкл Джексон привёз своего сына на своё ранчо Неверлэнд. Дебби Роу ещё долго восстанавливала силы после того, выписалась из больницы. Она увидела своего сына впервые после родов только полгода спустя. В Неверлэнде о малыше заботилась целая команда нянек. У Майкла Джексона есть ещё двое детей, 21-летняя Пэрис и 17-летний Принц Майкл Второй, известный по прозвищу «Бланкет».