ОРЕАНДА-НОВОСТИ «Папа может, папа может всё что угодно» - знакомые всем нам песенки из детства. Одна из немногих, которая говорит именно про отца, а не про маму. Обычно, когда говорится о воспитании детей или о том, каким ребёнок вырос, то всегда акцент делается именно на маму. В привычном понимании многих россиян именно она несёт ответственность за то, каким ребёнок вырастет в будущем. Однако, второй родитель важен не меньше. Нужен кто-то, кто покажет, как починить стиральную машину и компьютер, кто поведёт в такие места, куда мама ребёнка обычно не ходит, ну и, если надо, отвесит целебный подзатыльник слишком расшалившемуся озорнику.

И именно 16 июня призывает вспомнить о том вкладе, который отцы вносят в воспитание детей. Изначально данный праздник появился в США. В 1909 году, во время очередной церковной службы в честь Дня Матери, американка Сонора Смарт состоящая замужем, подумала о том, что было бы честно праздновать и день отца. Ведь её саму вместе с пятью детьми воспитывал отец после того, как их мать скоропостижно скончалась.

Она хотела показать отцу, как он важен для неё и что она благодарна ему за всё, что он сделал. Мужчина не побоялся взять на себя груз ответственности не только за заработок, но и за воспитание детей. В связи с этим Сонора решила обратиться к местным властям с просьбой организовать чествование родителей мужского пола. Предложение показалось необычным, но нашло положительный отклик со стороны тогдашней администрации. Изначально праздник был запланирован на 5 июня, но из-за нехватки времени его перенесли на 19-е. Мероприятие всем так понравилось, что вскоре его ввели во всех штатах Америки.

Получается данный день стал праздником благодаря американке, которая крайне хотела отблагодарить отца за всё, что он ей сделал. Это, действительно, весьма трогательный поступок, который перерос в мировое событие. Вскоре после этого, к США подключились и другие страны мира, однако, даты празднования могут разниться в разных странах. Крайне важно помнить такую вещь, что, как и мать, так и отец несут равную ответственность за их чада. И к ним обоим нужно проявлять равное уважение.