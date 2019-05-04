Главные роли в нем отведены Чулпан Хаматовой и Константину Хабенскому.По художественному замыслу авторов, фильм будет повествовать об одних сутках из жизни доктора Лизы. Это обусловлено тем, что про неё снято много документальных сюжетов, однако, нет ни одного художественного. И всё же эта картина - не попытка создать биографию Глинки.«У меня вообще очень много ответственности в этой роли, поэтому я хочу от неё избавиться. Потому что мы снимаем художественный фильм. Мы не снимаем документальный фильм, байопик, это мне точно неинтересно. Мне интересно просто показать этот азарт, почему человек помогает другому человеку, почему Лиза не проходит мимо», - заявила актриса.Производство фильма происходит на "Киностудии КИТ", участие в создании принимают также "Продюсерский центр IVAN" и министерство культуры РФ. Сценарий фильма был создан не сразу, его переписывали год. По словам продюсера кино Александра Бондарева, многие известные сценаристы с большим воодушевлением брались за сценарий, хотя заканчивалось тем, что "либо разводили руками, либо просто растворялись в пространстве». Глеб Глинка, муж правозащитницы, был поражен сходством Хаматовой с Елизаветой: «Насколько мимика у Чулпан Хаматовой, насколько она точно воспроизвела мимику Елизаветы. Были моменты, когда мне казалось, что я вижу Елизавету».



