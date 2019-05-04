04.05.2019, 00:10
Начались съёмки фильма про доктора Лизу
ИА "Ореанда-Новости" Фильм про российского общественного деятеля и правозащитника Елизавету Глинку снимут в России. Главные роли в нем отведены Чулпан Хаматовой и Константину Хабенскому.
По художественному замыслу авторов, фильм будет повествовать об одних сутках из жизни доктора Лизы. Это обусловлено тем, что про неё снято много документальных сюжетов, однако, нет ни одного художественного. И всё же эта картина - не попытка создать биографию Глинки. Чулпан Хаматова, воплощающая на экране роль директора организации "Справедливая помощь", также подчеркивает прежде всего художественную основу будущей кинокартины. «У меня вообще очень много ответственности в этой роли, поэтому я хочу от неё избавиться. Потому что мы снимаем художественный фильм. Мы не снимаем документальный фильм, байопик, это мне точно неинтересно. Мне интересно просто показать этот азарт, почему человек помогает другому человеку, почему Лиза не проходит мимо», - заявила актриса.
Производство фильма происходит на "Киностудии КИТ", участие в создании принимают также "Продюсерский центр IVAN" и министерство культуры РФ. Сценарий фильма был создан не сразу, его переписывали год. По словам продюсера кино Александра Бондарева, многие известные сценаристы с большим воодушевлением брались за сценарий, хотя заканчивалось тем, что "либо разводили руками, либо просто растворялись в пространстве». Глеб Глинка, муж правозащитницы, был поражен сходством Хаматовой с Елизаветой: «Насколько мимика у Чулпан Хаматовой, насколько она точно воспроизвела мимику Елизаветы. Были моменты, когда мне казалось, что я вижу Елизавету».
Фильм "Доктор Лиза" выйдет в российский прокат в 2020 году.
По художественному замыслу авторов, фильм будет повествовать об одних сутках из жизни доктора Лизы. Это обусловлено тем, что про неё снято много документальных сюжетов, однако, нет ни одного художественного. И всё же эта картина - не попытка создать биографию Глинки. Чулпан Хаматова, воплощающая на экране роль директора организации "Справедливая помощь", также подчеркивает прежде всего художественную основу будущей кинокартины. «У меня вообще очень много ответственности в этой роли, поэтому я хочу от неё избавиться. Потому что мы снимаем художественный фильм. Мы не снимаем документальный фильм, байопик, это мне точно неинтересно. Мне интересно просто показать этот азарт, почему человек помогает другому человеку, почему Лиза не проходит мимо», - заявила актриса.
Производство фильма происходит на "Киностудии КИТ", участие в создании принимают также "Продюсерский центр IVAN" и министерство культуры РФ. Сценарий фильма был создан не сразу, его переписывали год. По словам продюсера кино Александра Бондарева, многие известные сценаристы с большим воодушевлением брались за сценарий, хотя заканчивалось тем, что "либо разводили руками, либо просто растворялись в пространстве». Глеб Глинка, муж правозащитницы, был поражен сходством Хаматовой с Елизаветой: «Насколько мимика у Чулпан Хаматовой, насколько она точно воспроизвела мимику Елизаветы. Были моменты, когда мне казалось, что я вижу Елизавету».
Фильм "Доктор Лиза" выйдет в российский прокат в 2020 году.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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