ИА «Ореанда-Новости» Писатель Стивен Кинг рассказал, кто из персонажей «Игры Престолов» смог бы занять Железный трон в конце саги. Своими предположениями насчёт финала культового сериала он поделился в своём Twitter .

Кинг не раз говорил, что симпатизирует, как и многие, Тириону Ланистеру (Питер Динклэйдж). Писатель предположил, что если основные претенденты на трон – Джон Сноу и Дейнерис Таргариен погибнут, то королём станет «маленький человек с большим сердцем», то есть Тирион.