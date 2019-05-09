ИА «Ореанда-Новости» На трибуны на Красной площади прибыл американский актёр с российским гражданством Стивен Сигал, оттуда он будет наблюдать за парадом Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Актёр приехал на парад вместе с женой, как передают корреспонденты с места событий, на лацкане его пальто прикреплена георгиевская лента.

Стивен Сигал получил гражданство РФ в 2016 году, в начале апреля его назначили спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям.