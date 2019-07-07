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Артист сообщил новость на музыкальном фестивале British Summer Time в лондонском Гайд-Парке. Уандер пообещал своим поклонникам провести ещё три концерта, после которых он будет вынужден прервать гастрольный тур и «уйти на перерыв».

Музыкант добавил, что в настоящее время чувствует себя хорошо.

Стиви Уандер оказал огромное влияние на развитие музыки XX века. Исполнитель является 25-кратным лауреатом премии «Грэмми». За свою карьеру он записал более 30 альбомов. Имя Уандера увековечено в «Зале славы рок-н-ролла» (1989 год) и «Зале славы композиторов» (1983 год).

В сентябре 2017 года стало известно, что американской актрисе и певице Селене Гомес провели операцию по пересадке почки из-за того, что артистка страдала системной красной волчанкой. Донором органа для звёзды стала актриса Франсия Райса.

Стиви Уандер — американский соул-певец, композитор, пианист, барабанщик, харпер, музыкальный продюсер и общественный деятель, оказавший огромное влияние на развитие музыки XX века, страдающий слепотой (его зрение не превышает 20—30 %. 25-кратный лауреат премии «Грэмми». Стиви — один из самых известных вокалистов в мире, его постоянно включают в «списки лучших вокалистов всех времён». Ослеп вскоре после рождения, в возрасте одиннадцати лет подписал свой первый контракт со звукозаписывающей корпорацией Motown Records и продолжает выступать и записываться на ней по сей день. Стиви Уандер является музыкантом-мультиинструменталистом: обладает вокальным диапазоном в четыре октавы и невероятно сложной вокальной техникой, виртуозно владеет роялем и всеми видами синтезаторов. Стиви Уандер добился выдающихся успехов на музыкальном поприще, будучи слепым. Наряду с Реем Чарльзом, Стиви Уандер является самым известным и популярным слепым музыкантом в мире.