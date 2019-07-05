ИА «Ореанда-Новости» . Жительница британского города Станстед Мэри Эмерсон утверждает, что дожила до ста лет благодаря любимому блюду —

«Именно это лакомство и позитивный настрой помогли мне дожить до преклонных лет», — приводит слова Эмерсон издание Daily Mail. Отмечается, что супруг британки умер в 1976 году, а спустя пять лет она потеряла родную сестру. Несмотря на это, она считает себя здоровым и счастливым человеком.

Свой юбилей Эмерсон отметила 30 июня. Её дочь Кэти описала мать как самостоятельного человека и чудесного кулинара: «Мамины сосиски в тесте всегда получались очень вкусными».

А в минувшем мае столетняя жительница города Мосгил в Новой Зеландии Мюриэль Барбара назвала секретом своего долголетия полноценный сон, спорт и здоровое питание.

Канадские исследователи, в свою очередь, связали влияние эмоций с продолжительностью жизни пожилых людей, поэтому случай пожилой британки с её любимыми сосисками в тексте весьма показателен.

Учёные наблюдали за жизнью двух сотен пожилых граждан Монреаля, чей возраст составлял от 59 до 93 лет, а также собирали пробы крови и проводили опросы о том, как часто они впадали в депрессию. В итоге исследователи пришли к выводу, что часто злящиеся пожилые люди больше других страдают от воспалений и хронических болезней и в среднем живут меньше, говорится в статье в журнале Psychology and Aging.

Предполагается, что негативные эмоции могут мотивировать людей, только вступивших в преклонные годы жизни, и заставлять их вести более активную жизнь. Это укрепляет работу мышц и сердца и делает пожилых людей менее предрасположенными к инфарктам и инсультам. Однако активность становится менее вероятной на восьмом или девятом десятке лет. В результате этого злость приносит только повышенный уровень стресса, что негативно сказывается на здоровье.