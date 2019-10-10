ИА "Ореанда-Новости" Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского анонсировала концерты, проведение которых запланировано в ноябре. Культурные события произойдут в трёх залах консерватории.

В Большом зале последний осенний месяц откроется проведением Одиннадцатого Международного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах – концерт пройдёт 2 ноября. 14 ноября состоится концерт, посвящённый 95-летию со дня рождения Леонида Когана. В программе вечера выступление симфонического оркестра столичной консерватории под управлением Анатолия Левина. 85-летие со дня рождения советского и немецкого композитора Альфреда Шнитке состоится в четверг, 21 ноября. В этот вечер произведения Шнитке прозвучат в исполнении Государственной академической симфонической капеллы России, дирижёром которого является Валерий Полянский.

В Малом зале столичной консерватории в течение ноября пройдёт серия концертов в рамках абонементов. В День народного единства, который отмечают 4 ноября, двери консерватории откроются для всех желающих – вечером состоится бесплатный праздничный концерт, посвящённый этому государственному празднику. Международный фестиваль памяти Олега Кагана запланирован на вечер воскресенья 17 ноября, продолжится мероприятие 23 и 30 ноября. Камерный хор Московской консерватории приглашает гостей 25 ноября – в этот вечер состоятся хоровые премьеры.

В Рахманиновском зале также пройдёт серия концертных выступлений в рамках абонементов московской консерватории. Откроет ноябрьские мероприятия авторский концерт Сергея Слонимского – 2 ноября, в субботу. Всероссийская акция «Ночь искусств» будет поддержана консерваторией проведением праздничного концерта. 17 ноября запланировано проведение Международного конкурса молодых композиторов «Новые классики».

Полная программа ноябрьских выступлений на официальном сайте консерватории.















