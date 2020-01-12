12.01.2020, 11:38
Столицу РФ на Новый год посетили пять миллионов туристов
ИА «Ореанда-Новости». Во время новогодних праздников в столице России побывали около 5 миллионов туристов. О том, сколько туристов посетило столицу России, рассказал телеканалу "Россия 1" Сергей Собянин, работающий на должности мэра Москвы.
По словам Собянина, в столичных гостиницах все номера заняты, а в центре нет мест. Он утверждает, что в Москву приехали туристы со всей страны и с других государств.
Мэр Москвы отмечает, что праздники благодаря качественной работе городских служб прошли без "серьёзных приключений".
По словам Собянина, в столичных гостиницах все номера заняты, а в центре нет мест. Он утверждает, что в Москву приехали туристы со всей страны и с других государств.
Мэр Москвы отмечает, что праздники благодаря качественной работе городских служб прошли без "серьёзных приключений".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии