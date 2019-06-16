ИА «Ореанда-Новости» Отзывы телезрителей из России, Украины и Белоруссии приятно удивили сценариста сериала «Чернобыль» Крэйга Мазина.

Он рассказала в беседе с изданием The Hollywood Reporter, что волновался, как будет принят сериал в странах Восточной Европы. Однако, по его словам, реакция зрителей оказалась «невероятно лестной».

Он отметил, что телепроект создавался «любовью и уважением» к зрителям из этих стран. При этом он отметил, что некоторые из представителей политических кругов раскритиковали сериал из-за того, что «упустили суть». По словам сценариста, главной целью создателей телепроекта было показать не «хорошую и плохую сторону чего-либо», а нечто более глобальное и человечное. Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что сериал «Чернобыль» создан с большим уважением к простым людям.