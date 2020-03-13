ИА «Ореанда-Новости» . Ступени лестницы у храма ВС России решили сделать из звеньев гусеничной ленты немецких танков, полученных в качестве трофеев во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава российского министерства обороны и генерал армии государства Сергей Шойгу.

Генерал пояснил, что «поднимаясь по ступеням этой церкви, прихожане будут идти по орудиям поверженных врагов». Лестницу главного храма сделают из траков от бронированных военных машин.

Главный храм ВС России будет возведён к концу текущего года на добровольные пожертвования граждан.