Певцом было заявлено, что после того, как он проигнорировал просьбу стюардессы, та поспешила вызвать служителей закона. Полицейские встретили знаменитость в аэропорту Сиднея. Как утверждает музыкант, он одел звукоизолирующие наушники, поэтому ничего и никого не мог слышать.Он также отметил, что женщина вела себя грубо только по отношению к темнокожим пассажирам, однако расисткой её не назвал.После того, как имя вызвавшей полицию женщины стало известно, её стали оскорблять в Сети. Рэпер написал поклонникам, чтобы они перестали это делать.