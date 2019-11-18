18.11.2019, 14:46
Стюардесса решила вызвать служителей закона из-за того, что её проигнорировал участник группы Black Eyed Peas
ИА «Ореанда-Новости» Рэпер Уильям Адамс, участник популярной группы Black Eyed Peas, в Twitter написал пост с жалобой на стюардессу. Он посчитал, что стюардесса себя вела чрезвычайно грубо. Инцидент случился на рейсе Брисбен-Сидней.
Певцом было заявлено, что после того, как он проигнорировал просьбу стюардессы, та поспешила вызвать служителей закона. Полицейские встретили знаменитость в аэропорту Сиднея. Как утверждает музыкант, он одел звукоизолирующие наушники, поэтому ничего и никого не мог слышать.
Он также отметил, что женщина вела себя грубо только по отношению к темнокожим пассажирам, однако расисткой её не назвал.
После того, как имя вызвавшей полицию женщины стало известно, её стали оскорблять в Сети. Рэпер написал поклонникам, чтобы они перестали это делать.
Певцом было заявлено, что после того, как он проигнорировал просьбу стюардессы, та поспешила вызвать служителей закона. Полицейские встретили знаменитость в аэропорту Сиднея. Как утверждает музыкант, он одел звукоизолирующие наушники, поэтому ничего и никого не мог слышать.
Он также отметил, что женщина вела себя грубо только по отношению к темнокожим пассажирам, однако расисткой её не назвал.
После того, как имя вызвавшей полицию женщины стало известно, её стали оскорблять в Сети. Рэпер написал поклонникам, чтобы они перестали это делать.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии