ИА «Ореанда-Новости» Московский городской суд заменил меру пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде вместо домашнего ареста. По мнению экспертов, отмена домашнего ареста была обоснованной, но деятель культуры всё равно может получить реальный тюремный срок.

РИА Новости цитируют председателя коллегии адвокатов Москвы «Корчаго и партнёры» Евгения Корчаго. По словам специалиста, суд принял такое решение из-за «особого характера дела», домашний арест заменён подпиской по причине того, что Серебренников уже не сможет оказать давления на свидетелей и каким-то образом препятствовать следствию, так как всех подозреваемых и свидетелей по делу уже опросили.

При этом Корчаго подчеркнул, что временное смягчение меры пресечения для режиссёра не означает, что Серебренников избежит наказания в виде лишения свободы.