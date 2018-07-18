ИА «Ореанда-Новости». Басманным судом Москвы были повторно ограничены сроки ознакомления материалов с делом о мошенничестве в "Седьмой студии" режиссёром Кириллом Серебренниковым. Суд установил срок до первого сентября.



Судьёй Артуром Карповым было оглашено решение о частичном удовлетворении ходатайства следствия об ознакомлении с материалами уголовного дела.



Судьёй Артуром Карповым было оглашено решение о частичном удовлетворении ходатайства следствия об ознакомлении с материалами уголовного дела.

Предварительное следствие было продлено Басманным судом до первого сентября. Следователю придётся ознакомить режиссёра Кирилла Серебренникова со ста томами уголовного дела, а также вещественными доказательствами.





Напомним, ранее следователь настаивал на ограничении режиссёра и его защитников на ранее заявленный срок - до 19 числа текущего месяца.



Представитель следствия указал на то, что Кирилл Серебренников, его защитники и другие обвиняемые по делу "Седьмой студии" не торопятся завершить знакомство с материалами, несмотря на то, что были многократно уведомлены. Адвокаты режиссёра настояли на изменении срока, так как, по их словам, невозможно ознакомиться с таким объёмом информации за короткий срок.



Этого требовали и сами обвиняемые, в результате чего Басманный суд изменил ранее заявленный срок.





Весной прошлого года в московском театре "Гоголь-центр" и в квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова были проведены обыски в рамках дела о хищении денежных средств из государственного бюджета в созданное им некоммерческой организации "Седьмая студия".



Сначала в рамках уголовного дела в следственный изолятор была отправлена Нина Масляева, ранее занимавшая должность бухгалтера в организации. Также представители следствия посадили под домашний арест генерального директора “Седьмой студии” Юрия Итина. После сотрудниками правоохранительных органов был задержан бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. Режиссёр Кирилл Серебренников также был отправлен под домашний арест.



Ниной Масляевой был заключён договор с представителями следствия. Бывший бухгалтер дала показания против других фигурантов дела, после чего осенью прошлого года её поместили под домашний арест. Дело Масляевой было выделено в отдельное производство. Остальными фигурантами вина не признана. Также по делу “Седьмой студии” сотрудники правоохранительных органов посадили под домашний арест директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаума, а бывший генеральный продюсер организации Екатерина Воронова была заочно арестована и объявлена в международный розыск.