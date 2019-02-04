ИА «Ореанда-Новости» Предварительной причиной смерти рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, стала сердечная патология.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник в следственных органах. Экспертизу с целью установления причин смерти 35-летнего музыканта провели в Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Удмуртии.

Пока точная причина гибели музыканта устанавливается экспертами, для этого были взяты все необходимые анализы, также будет проведена токсикологическая экспертиза. Однако причиной смерти реп-исполнителя Децла был не инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг, считают судмедэксперты.

«Пока не будет проведён полный анализ, причину выяснить невозможно. Предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией. Но при этом экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений нет», — рассказал источник агентства.

Кроме того, на развитие острой сердечной недостаточности могли повлиять иные токсические вещества, алкоголь или наркотики, сейчас эта версия проверяется следствием. Близкие из окружения Толмацкого заявили, что исполнитель ранее никогда не имел проблем со здоровьем.

Известный российский реп-музыкант Децл скончался 3 февраля в возрасте 35-лет после выступления в Ижевске, где он играл на дне рождения бизнесмена. Затем он отправился в гримёрку, где ему стало плохо, прибывшие на место медики не смогли реанимировать исполнителя, предположительно у Децла остановилось сердце.

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве. Он завоевал популярность молодёжи в 2000-е годы, его альбом «Кто? ты» разошёлся тиражом более миллиона копий. А его композиции «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь» были признаны хитами. В 2018 году музыкант выпустил альбом «Неважно, кто там у руля».

Прощание с музыкантом состоится 6 февраля в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в 11:00 по московскому времени. Похоронят артиста в тот же день на Пятницком кладбище