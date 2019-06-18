ИА «Ореанда-Новости» . Американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид обвинили в расизме из-за фото с самолётами. Снимок девушка опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта.

Пользователей сети возмутило то, что на фото Хадид занесла ногу над самолётами с флагами ОАЭ и Саудовской Аравии на хвостах. Они посчитали этот поступок расистским. Кроме того, они потребовали от таких брендов, как Dior и Calvin Klein, с которыми работает Хадид, отказаться от сотрудничества с моделью.

Девушка удалила снимок из своего аккаунта, а также принесла извинения в Twitter и Instagram на английском и арабском языках: «Я публикую это, чтобы прояснить некоторые вещи, которые тяготят моё сердце. Начнем с того, что я не хотела бы, чтобы мои посты использовались для пробуждения ненависти к кому-либо. Я очень люблю мусульманскую и арабскую части моей семьи и переживаю за моих братьев и сестер по всему миру», — написала Хадид. Также модель отметила, что в её снимке не было политического смысла, а самолёты на заднем плане она просто не заметила.

Напомним, в мае новозеландский интернет-магазин Trade Me был вынужден снять с продажи футболки белого цвета с принтом It's okay to be white («Быть белым — это нормально»).