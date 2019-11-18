Статуя расположена в одном из скверов в городе Лондоне. Статую установили без разрешения, как и многие другие работы популярного стрит-артиста.Линк "украл" работу Бэнкси, затем им статуя была зарегистрирована в полиции. После этого художник связался с Бэнкси и предложил тому выкупить статую. Но Бэнкси на это ответил, что может прислать Линку канистру бензина, чтобы он сжёг статую. Энди Линк предпочёл оставить статую в своём саду. Спустя три года она была украдена, когда Линка не было дома.Осенью статуя "Пьяница" оказалась на аукционе Sotheby’s. Данную работу Бэнкси выставили на продажу с начальной ценой 970 тысяч долларов. В Sotheby’s заявили, что у них имеются документы, подтверждающие законность продажи статуи.