ИА "Ореанда-Новости" 36-летняя украинская певица и бывшая участница коллектива «ВиаГра» Светлана Лобода прокомментировала произошедшую неделю назад ссору с другим популярным исполнителем и дважды участником международного песенного конкурса «Евровидение» Сергеем Лазаревым. Высказалась певица в ходе прямого эфира в официальном аккаунте в социальной сети Инстаграм.

Светлана Лобода заявила, что все люди разные и способны иногда совершать странные для общественности поступки. Странность в поведении исполнителя Лазарева и отметила Лобода. В завершении прямого эфира певица выступила с просьбой к Лазареву самостоятельно прокомментировать свой поступок.

Инцидент произошёл 10 июня на церемонии вручения музыкальной премии Муз-ТВ. Сергей Лазарев не смог выступить со своим номером, который он и его команда продемонстрировали на «Евровидение – 2019» в израильском Тель-Авиве. Организаторы концерта в столичном Дворце спорта «Мегаспорт» объяснили это техническими сложностями в постановке номера. Светлана Лобода успела выйти на сцену «Мегаспорта» шесть раз подряд. Этот факт и возмутил Сергея Лазарева. Он довольно жёстко высказался по такому приоритетному выступлению Лободы и даже якобы призвал своих коллег по музыкальному цеху демонстративно проигнорировать выступление Светланы Лободы. Лазарев призвал коллег выйти из зала во время её выступления.

Своеобразным результатом конфликта между Светланой Лободой и Сергеем Лазаревым стала взаимное игнорирование друг друга – артисты отписались в социальных сетях. Со стороны Лазарева комментариев пока не поступало.