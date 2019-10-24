ИА "Ореанда-Новости" Лидер группы «Сурганова и оркестр» рассказала в эфире одной из радиостанций о некоторых подробностях своего детства. Также певица высказалась о том, что она думает об ипотеке.

Российскую певицу, скрипачку и лидера собственной группы Светлану Сурганову пригласили в качестве гостя на радиопроект под названием «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой». В ходе разговора певица рассказала о том, что в детстве у неё наблюдалась задержка умственного развития. В школьные годы Сурганова значительно отставала от своих одноклассников, однако с годами её удалось сравняться с ними. Певица призналась, что иногда она боялась подойти к своей учительнице, чтобы спросить что-нибудь непонятное. Она боялась, что покажется «дурочкой». После рассказа Светлана Сурганова дала совет всем родителям не бояться и не стесняться задавать своим детям такие вопросы.

Исполнительница также рассказала о том, каким образом предпочитает отдыхать. Она заявила, что любимым занятием на собственном участке считает уборку опавших листьев. Это занятие Сурганова назвала «медитацией» и «лучшей психотерапией».

На вопрос ведущей Аллы Довлатовой о том, что Сурганова думает об ипотеке, то последняя ответила, что это «настоящая кабала». Исполнительница никогда в своей жизни не брала ипотечного кредита и не советует никому ввязываться в это мероприятие.

Светлана Сурганова родилась 14 ноября 1968 года в городе Санкт-Петербург. С 1993 по 2002 годы была солисткой и скрипачкой в рок-группе «Ночные снайперы». Позднее приняла решение уйти из коллектива и создать собственный проект. В настоящее время успешно гастролирует с группой «Сурганова и оркестр».