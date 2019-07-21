ИА «Ореанда-Новости» Персонаж популярного детского мультфильма Свинка Пеппа презентовала свой первый музыкальный альбом.

Пластинка с лаконичным названием «My First Album» включает 16 композиций. Информацию о релизе опубликовали в официальном аккаунте мультсериала в Твиттере.

Известно, что в первый альбом Свинки Пеппы вошли такие популярные песни, как «Bing Bong Zoo», «Super Potato’s Theme» и «Jumping In Muddy Puddles». Поклонникам мультсерила сообщили, что альбом доступен для прослушивания на всех крупных музыкальных сервисах, включая Apple Music, Spotify, Google Play, YouTube Music и другие.

Фанаты Свинки могут купить пластинку на AmazonMusic за $10,99. Кроме того, есть возможность приобрести каждую композицию по отдельности за $1,29.

Свинка Пеппа является мировым брендом, который оценивается 1,4 миллиарда футов.