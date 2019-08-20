ИА «Ореанда-Новости». Выставку художника Ильи Репина, которая проходит в Третьяковской галерее на Крымском валу, посетили более 600 тысяч человек за пять месяцев, пишет РИА Новости.



Выставка открылась в середине марта. В экспозиции представлены более 300 работ, в том числе живописных и графических работ. Закрылась выставка 18 августа.



Картины Репина располагались на трёх этажах самых крупных выставочных залов галереи на: гости музея получили возможность увидеть работы художника, созданные с 1870 года до конца 1920-х годов. Посетители могли увидеть такие картины, как «Бурлаки на Волге», «Не ждали» и другие.