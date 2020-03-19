В начале февраля 2020 года компания WarnerMedia объявила о выпуске специального эпизода шоу «Друзья». В нём должны были встретиться все актёры, исполнявшие главные роли в сериале.Съёмки были запланированы на следующей неделе, однако их перенесли на неопределённый срок.