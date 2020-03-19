19.03.2020, 16:40
Съёмки нового эпизода сериала «Друзья» отложили из-за эпидемии
ИА «Ореанда-Новости». В начале февраля 2020 года компания WarnerMedia объявила о выпуске специального эпизода шоу «Друзья». В нём должны были встретиться все актёры, исполнявшие главные роли в сериале.
Съёмки были запланированы на следующей неделе, однако их перенесли на неопределённый срок. Как сообщает сама компания, теперь съёмки нового эпизода начнутся не раньше мая.
Съёмки были запланированы на следующей неделе, однако их перенесли на неопределённый срок. Как сообщает сама компания, теперь съёмки нового эпизода начнутся не раньше мая.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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