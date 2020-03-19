ИА «Ореанда-Новости»В начале февраля 2020 года компания WarnerMedia объявила о выпуске специального эпизода шоу «Друзья». В нём должны были встретиться все актёры, исполнявшие главные роли в сериале.

Съёмки были запланированы на следующей неделе, однако их перенесли на неопределённый срок. Как сообщает сама компания, теперь съёмки нового эпизода начнутся не раньше мая.