04.12.2019, 12:44
Сыгравший Алладина актёр пожаловался, что стал заложником одной роли
ИА «Ореанда-Новости. Сыгравший Алладдина в одноимённом кинематографическом проекте Гая Ричи актёр из Канады Мен Массуд, заявил, что после того, ка фильм вышел в прокат, ему не сделали ни одного приглашения на кастинг. Об этом пишет Daily Mail.
Мен Массуд заявил, что устал от сложившийся ситуации. Он сказал о своём желании до людей донести то, что, когда актёр участвует в большом проекте вроде "Алладина", это не всегда приводит к славе и признанию.
На пробах Массуд обошёл несколько тысяч претендентов на главную роль в этом проекте. После того, как лента "Алладин" в прокате собрала более миллиарда долларов, зрители посчитали, что карьера Массуда складывается успешно.
Мен Массуд заявил, что устал от сложившийся ситуации. Он сказал о своём желании до людей донести то, что, когда актёр участвует в большом проекте вроде "Алладина", это не всегда приводит к славе и признанию.
На пробах Массуд обошёл несколько тысяч претендентов на главную роль в этом проекте. После того, как лента "Алладин" в прокате собрала более миллиарда долларов, зрители посчитали, что карьера Массуда складывается успешно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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