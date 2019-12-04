Мен Массуд заявил, что устал от сложившийся ситуации. Он сказал о своём желании до людей донести то, что, когда актёр участвует в большом проекте вроде "Алладина", это не всегда приводит к славе и признанию.На пробах Массуд обошёл несколько тысяч претендентов на главную роль в этом проекте. После того, как лента "Алладин" в прокате собрала более миллиарда долларов, зрители посчитали, что карьера Массуда складывается успешно.