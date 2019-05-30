30.05.2019, 17:54
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
ИА «Ореанда-Новости». Третий сын президента Чечни Рамзана Кадырова, 11-летний Адам снялся в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул», пишут РИА Новости.
Отмечается, что этот сериал очень популярен в Чечне. Он повествует об истории мусульманских тюрок-огузов, события происходят в XIII веке.
Предложение об участии в сериале поступило ребёнку от продюсера и сценариста картины. Пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов рассказал, что решение об участии мальчика в съемках принимали его родители. Оно было положительным, так как «в этой роли все абсолютно соответствовало его возрасту и принципам нравственности».
Отмечается, что этот сериал очень популярен в Чечне. Он повествует об истории мусульманских тюрок-огузов, события происходят в XIII веке.
Предложение об участии в сериале поступило ребёнку от продюсера и сценариста картины. Пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов рассказал, что решение об участии мальчика в съемках принимали его родители. Оно было положительным, так как «в этой роли все абсолютно соответствовало его возрасту и принципам нравственности».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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