Отмечается, что этот сериал очень популярен в Чечне. Он повествует об истории мусульманских тюрок-огузов, события происходят в XIII веке.Предложение об участии в сериале поступило ребёнку от продюсера и сценариста картины. Пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов рассказал, что решение об участии мальчика в съемках принимали его родители. Оно было положительным, так как «в этой роли все абсолютно соответствовало его возрасту и принципам нравственности».