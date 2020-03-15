15.03.2020, 08:50
Танцор из клипа Little Big сразил иностранных блогеров и СМИ
ИА «Ореанда-Новости». Танцор Дмитрий Красилов, который снялся в клипе Uno группы Little Big получил огромное количество восхищённых комментариев в зарубежных СМИ.
После презентации клипа на песню для Евровидения-2020 музыкальная группа Little Big была высоко оценена за рубежом. Блогеры и СМИ назвали её «очень харизматичной», а клип «совершенно сумасшедшим». Отдельно была выделена танцевальная часть Красилова и прокомментирована как «уморительная».
Напоминаем, что международный конкурс Евровидение-2020, к которому и был приурочен выпуск этого клипа, пройдёт с 12 по 16 мая в Нидерландах.
После презентации клипа на песню для Евровидения-2020 музыкальная группа Little Big была высоко оценена за рубежом. Блогеры и СМИ назвали её «очень харизматичной», а клип «совершенно сумасшедшим». Отдельно была выделена танцевальная часть Красилова и прокомментирована как «уморительная».
Напоминаем, что международный конкурс Евровидение-2020, к которому и был приурочен выпуск этого клипа, пройдёт с 12 по 16 мая в Нидерландах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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