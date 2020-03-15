ИА «Ореанда-Новости».  Танцор Дмитрий Красилов, который снялся в клипе Uno группы Little Big получил огромное количество восхищённых комментариев в зарубежных СМИ.

После презентации клипа на песню для Евровидения-2020 музыкальная группа Little Big была высоко оценена за рубежом. Блогеры и СМИ назвали её «очень харизматичной», а клип «совершенно сумасшедшим». Отдельно была выделена танцевальная часть Красилова и прокомментирована как «уморительная».

Напоминаем, что международный конкурс Евровидение-2020, к которому и был приурочен выпуск этого клипа, пройдёт с 12 по 16 мая в Нидерландах.