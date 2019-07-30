Всего режиссёр выделил 60 композиций общей продолжительностью более трёх часов. Все треки размещены в сервисе Spotify.В плей-лист включены такие исполнители, как Нэнси Синатра, Чак Берри, Эннио Морриконе, группы White Strips, Urge Overkill и другие.