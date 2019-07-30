30.07.2019, 19:16
Тарантино составил плей-лист любимых песен из своих фильмов
ИА «Ореанда-Новости». Режиссёр Квентин Тарантино составил список своих любимых песен из собственных фильмов.
Всего режиссёр выделил 60 композиций общей продолжительностью более трёх часов. Все треки размещены в сервисе Spotify.
В плей-лист включены такие исполнители, как Нэнси Синатра, Чак Берри, Эннио Морриконе, группы White Strips, Urge Overkill и другие.
Всего режиссёр выделил 60 композиций общей продолжительностью более трёх часов. Все треки размещены в сервисе Spotify.
В плей-лист включены такие исполнители, как Нэнси Синатра, Чак Берри, Эннио Морриконе, группы White Strips, Urge Overkill и другие.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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