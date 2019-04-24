ИА «Ореанда-Новости». Исследователи долго ломали голову над тем, почему огромные истуканы острова были размещены столь причудливым образом. Новое исследование проливает свет на ту загадку. Предполагается, что аборигены острова Рапа-Нуи расположили эти изваяния рядом с источниками самого важного ресурса для выживания: пресной воды.

Археологи изучили местонахождение статуй аху и естественный фундамент, на котором они были воздвигнуты. Ранее учёные предполагали, что статуи представляют лики предков первых поселенцев Пасхи. Однако новая теория рисует более детальную картину прошлого древнего острова.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале PLOS One, изучали расположение статуй, чтобы ещё больше понять их создателей. Соавтор исследования Карл Липо, профессор антропологии в Университете Бингемтона, Нью-Йорк, расссказал CNN: «Эти знания могли бы рассказать нам о том, как ранние люди на Рапа-Нуи использовали ландшафт, и что они здесь считали первостепенно важным для выживания».

Исследователи из шести американских университетов посетили восточный район Рапа-Нуи, содержащий 93 аху. Они проанализировали природные ресурсы вблизи изваяний. Оказалось, что именно источники пресной воды совпадали на природной карте острова с расположением рукотворных статуй. Статуи внутренней части острова также могут быть связаны с пресной водой: они находятся рядом с каменистыми пещерами, ведущими вглубь острова.

Как отмечает Карл Липо, «истуканы острова Пасхи не только представляли собой сакральные объекты для первых поселенцев острова, но и играли значимую роль в выживании и распределении ресурсов». Исследователи также надеются понять, почему были построены такие огромные и тщательно продуманные статуи. По словам Липо, если их основное предназначение заключалось в том, чтобы указывать или претендовать на право владения источником пресной воды, то, безусловно, было бы достаточно более простой конструкции.