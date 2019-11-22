22.11.2019, 15:59
Театр «Ленком» получил имя Марка Захарова
ИА «Ореанда-Новости». Московский Департамент культуры сообщил о принятом решении присвоить театру «Ленком» имя народного артиста Марка Захарова.
Уже подписан соответствующий приказ. Театр будет официально называться «Московский государственный театр Ленком Марка Захарова»
Ранее сообщалось, что имя художественного руководителя «Ленкома» могут дать и одному из переулков в центре столицы.
Уже подписан соответствующий приказ. Театр будет официально называться «Московский государственный театр Ленком Марка Захарова»
Ранее сообщалось, что имя художественного руководителя «Ленкома» могут дать и одному из переулков в центре столицы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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