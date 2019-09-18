В честь дня рождения труппа театра представила свои лучшие номера.

Гала-концерт под названием «Нам – 90!» включал в себя музыкальные номера и фрагменты из них из лучших постановок театра за всё время его существования. По информации, предоставленной организаторами гала-концерта, зрители смогли вновь посмотреть представления, которые вошли в золотой фонд российского музыкального театра. На сцену Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии поднялись как молодые актёры и ветераны храма Мельпомены, так и приглашённые солисты.

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии был учреждён 17 сентября 1929 года. Новый театр был образован путём слияния двух других театральных коллективов исполнителей оперетты – Ленинградской и Музыкальной комедии города Харькова. Впервые на сцене нового театра показали постановку Николая Стрельникова под названием «Холопка». Изначально здание музыкального театра располагалось в одном из первых публичных городских парков - парке имени Ленина. В настоящее время парк носит название Александровского, расположен он Петроградском районе города Санкт-Петербурга. Из здания Государственного народного дома музыкальный театр переехал в 1938 году в бывший Дворец на Итальянской улице.

Работа театра не прекращалась даже во время Великой Отечественной войны – во время блокады Ленинграда артисты труппы продолжали давать оперетты для горожан и фронтовиков.

В настоящее время Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии ставит большое количество оперетт и мюзиклов на своей сцене.