ИА «Ореанда-Новости». Театр "Сфера", предлагает посмотреть несколько своих спектаклей театра в прямом эфире, организованных в партнерстве с порталом Kultura.РФ и телеканалом "ТЕАТР".

Всего состоится три спектакля - это «Гиперболойд инженера Гарина», «Честный мошенник» и «Пенелопа для всех сезонов».

Как заявил директор спектакля Глеб Черепанов на своей странице в социальной сети Facebook, несмотря на то, что сейчас не театральный сезон, руководство решило повторно запустить недавнюю премьеру.

Известно, что трансляция спектаклей будет доступна всем. Каждый может посмотреть желаемое выступление на официальном портале Культура. Сообщается, что организатором проекта является Министерство культуры Российской Федерации.