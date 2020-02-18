18.02.2020, 12:41
Телеведущий Дмитрий Дибров был госпитализирован в московскую больницу
ИА «Ореанда-Новости». Телеведущий Дмитрий Дибров был госпитализирован в московскую больницу в понедельник, 17 февраля, во второй половине дня.
Дмитрий Дибров потерял сознание в кинотеатре «Октябрь», ему вызвали бригаду скорой помощи, которая диагностировала приступ эпилепсии. Телеведущего доставили в Боткинскую больницу, где ему сделали кардиограмму и МРТ. Точный диагноз пока ещё не был озвучен.
По словам знакомых и родственников Дмитрий Диброва, он чувствует себя удовлетворительно. Однако комментировать данную ситуацию все отказываются, говоря, что это является врачебной тайной.
Дмитрий Дибров потерял сознание в кинотеатре «Октябрь», ему вызвали бригаду скорой помощи, которая диагностировала приступ эпилепсии. Телеведущего доставили в Боткинскую больницу, где ему сделали кардиограмму и МРТ. Точный диагноз пока ещё не был озвучен.
По словам знакомых и родственников Дмитрий Диброва, он чувствует себя удовлетворительно. Однако комментировать данную ситуацию все отказываются, говоря, что это является врачебной тайной.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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