ИА «Ореанда-Новости». Телеведущий Дмитрий Дибров был госпитализирован в московскую больницу в понедельник, 17 февраля, во второй половине дня.

Дмитрий Дибров потерял сознание в кинотеатре «Октябрь», ему вызвали бригаду скорой помощи, которая диагностировала приступ эпилепсии. Телеведущего доставили в Боткинскую больницу, где ему сделали кардиограмму и МРТ. Точный диагноз пока ещё не был озвучен. 

По словам знакомых и родственников Дмитрий Диброва, он чувствует себя удовлетворительно. Однако комментировать данную ситуацию все отказываются, говоря, что это является врачебной тайной.